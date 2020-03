Oltre 10 mila morti in Italia. I contagi non rallentano

Al 28 marzo in Italia si registrano 92.472 contagi totali da coronavirus, con un incremento di 5.974 rispetto alla giornata precedente, quando ne erano stati registrati 5.959 in più. È l'ultimo bollettino della Protezione Civile, che vede salire i decessi a quota 10.023, 889 in più dopo l'incremento record di 969 morti della giornata precedente.

Sono 70.065 le persone attualmente malate, 3.651 in più rispetto alla giornata precedente. I guariti sono 12.384, 1.434 in più in 24 ore, oltre il doppio della giornata precedente. Sono 3.856, 124 in più in 24 ore, i pazienti in terapia intensiva.