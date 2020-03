La Ferrari ha donato un'ambulanza al 118 di Modena 

“Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine a Ferrari, tutta la direzione e tutti i dipendenti per questi gesti di vicinanza che ci aiutano a continuare il nostro lavoro. Da una parte con nuovi mezzi e attrezzature, come quelle donate, preziosissime per migliorare continuamente l’assistenza, dall’altra anche con una rinnovata energia, che viene dalla consapevolezza che tutta la Comunità è al nostro fianco". Con queste parole la Direzione generale dell’Azienda USL di Modena ha voluto ringraziare l'azienda automobilistica per il dono di un’ambulanza a supporto dell’intensa attività del Servizio di emergenza territoriale 118, impegnato nell'emergenza coronavirus.

Il mezzo, che stazionerà presso la Centrale operativa di via Emilia Est, sarà dotato di camera di biocontenimento, attrezzatura che consente di effettuare il trasporto in modo sicuro sia per il paziente sia per gli operatori sanitari

L’ambulanza, consegnata ieri, sarà impiegata per gli interventi per sospetta infezione da coronavirus, ma potrà essere anche utilizzata per i trasferimenti urgenti di pazienti positivi, anche fuori provincia. Il Set-118 effettua giornalmente tra gli 80 e i 90 interventi su pazienti sospetti o covid positivi.

A ciò si aggiungono i numerosi trasporti secondari di questi pazienti, vale a dire da una struttura all'altra della rete sanitaria provinciale, gestiti dalla Centrale COSMO con il prezioso contributo del volontariato. Due sono gli equipaggi del 118 covid-19 dedicati, con infermiere e autista soccorritore, due i mezzi, uno h24 e l'altro h12, cui si aggiungono due mezzi del volontariato, sempre dedicate all’emergenza coronavirus.