"E' il momento di fare una scelta", ha detto Papa Francesco

Il coronavirus rappresenta per l'uomo il momento della scelta. Lo ha detto Papa Francesco durante il momento di preghiera straordinaria che si e' svolto oggi pomeriggio in Piazza San Pietro.

"Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta", ha detto il Pontefice rivolgendosi direttamente a Dio, "Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri".