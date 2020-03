Coronavirus: autorizzati in Italia antimalarici e anti-Aids

Sono autorizzati in Italia, e a carico del Servizio sanitario nazionale, i farmaci antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali usati contro l'Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir "per il trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2". E' quanto si legge in una determina dell'Aifa pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17 marzo. "I medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir - si legge nel documento - sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), nel rispetto delle condizioni per esso indicate". Questi farmaci dovranno essere dispensati dalle farmacie ospedaliere, ed "è fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere tempestivamente all'area pre-autorizzazione dell'AIFA i dati relativi ai pazienti trattati".