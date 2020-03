Montate nuove celle frigo al crematorio di Piacenza 

Il corpo militare della Croce Rossa Italiana è arrivato in città nella tarda serata ieri procedendo questa mattina al montaggio dei tre container provvisti di unità frigorifere, con il supporto di personale proveniente dal Centro di mobilitazione tosco-emiliano

“Nessuno dev’essere lasciato solo – ha sottolineato il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri - a maggior ragione in questo momento così difficile: la dotazione di attrezzature giunte a Piacenza stanotte assicura che tutte le cremazioni possano essere effettuate presso l’impianto di via Portapuglia, come è giusto e doveroso che sia nei confronti di tante famiglie già duramente provate dal dolore”.