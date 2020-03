A Milano nasce il "supermercato di condominio"

Basta con le code fuori dai negozi di alimentari. La spesa si fa sul pianerottolo. A Milano apre il primo 'Supermercato di condominio', un servizio di utile soprattutto in questo periodo, in cui non si può uscire di casa per le restrizioni del coronavirus. Frigoriferi sempre riforniti con frutta e verdura, ma anche zuppe, pane e l'introvabile farina. ​

L'idea di creare un nuovo concetto di retail di 1mq, accessibile sempre, 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, è stata della FrescoFrigo, startup italiana che ha installato nel complesso residenziale Social Village Cascina Merlata, situato a nord-ovest di Milano, 5 frigoriferi 'intelligenti' per soddisfare le esigenze delle oltre 900 persone residenti nei 397 appartamenti del complesso.

In questo modo i condomini possono acquistare generi alimentari senza dover uscire dal proprio complesso residenziale. Gli aspetti positivi sono tanti, non solo non si perdono ore e ore a fare la coda davanti ai super, non ci si stanca inutilmente e soprattutto si rischia meno il contagio.

L’assortimento presente all’interno dei FrescoFrigo è fornito da retail locali e prevede un mix di cibi sani e freschi che spazia da piatti pronti ai frullati, dalla frutta alla verdura, dalle bevande ai salumi e formaggi, oltre a ingredienti di base come uova e latte. E i prezzi dei prodotti in vendita, assicurano, sono identici a quelli dei canali tradizionali.

I condomini possono visionare i prodotti dalla grande vetrina frontale, sbloccare e aprire il frigo tramite la mobile app dedicata, scegliere i prodotti e concludere l’acquisto semplicemente chiudendo la porta del frigo. Sarà il sistema a rilevare l’operazione e addebitare al cliente il costo dei prodotti scelti, sul sistema di pagamento inserito sull’app al momento dell’iscrizione. E, questo torna utile, si accettano anche i ticket restaurant digitali.

"Dopo aver installato i frigoriferi intelligenti in grandi uffici e fitness club, in Italia, negli Stati Uniti e Portogallo - ha detto Enrico Pandian, ideatore e fondatore di FrescoFrigo - ci siamo fermati a pensare come potevamo aiutare le persone in questo periodo di emergenza da coronavirus e abbiamo messo a punto la nostra esperienza e capacità tecnologica per portare il supermercato da loro. Abbiamo lavorato molto velocemente per realizzare l’installazione e con la collaborazione di partner retail e Laserwall ci siamo riusciti".