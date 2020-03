Il nuovo bilancio è di 80.593 casi totali, 6.153 in più, e 8.165 morti, 662 in più. In Lombardia quasi 2.500 nuovi casi in 24 ore. Fontana preoccupato. Conte annuncia oltre 11 miliardi per gli ammortizzatori sociali: "Recessione sarà dura e severa". L'Oms vede un rallentamento della curva dei contagi, che nel mondo hanno superato il mezzo milione