Allo Spallanzani aumentano i guariti e calano i nuovi contagi

"Si conferma il trend di lieve diminuzione del numero di nuovi ricoveri presso lo Spallanzani e i suoi spoke, in parallelo all'aumento del numero di pazienti dimessi o trasferiti in strutture a bassa complessità assistenziale". Così il bollettino medico diramato oggi dall'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma."I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 217. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio". "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 102", precisa l'ospedale. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".