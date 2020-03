Coronavirus: da musica a e-commerce, sportello web salva imprese

L'emergenza coronavirus mette di fronte all'esigenza di trovare risposte, oltre che sul quello sanitario, anche sul fronte economico ed è per sostenere concretamente le imprese in difficoltà che il magazine Influencer Today di Francesco Giuliani, in collaborazione con l'agenzia Top solution di Manuel Nevolo e SoftwhereX Ltd. di Manuel Timperi, annuncia di aver formato una task force di esperti di sviluppo business, marketing e tecnologia digitale per fornire consulenza e assistenza, gratuite e personalizzate, con l'obiettivo di contenere i danni e aiutarle alla modernizzazione.

Il team #salviamoleimprese propone consulenze individuali tramite video-chiamata, che "anziché dal marketing partono - informa una nota - da un'analisi dei punti di forza e debolezza dell'azienda, e brainstorming per la ricerca di soluzioni fino ad arrivare allo sviluppo di un nuovo modello di business".

Un primo successo, segnalano sempre gli animatori dell'iniziativa, proprio nel segno di rebranding e riposizionamento è il progetto nato dalla richiesta di aiuto di una coppia di musicisti della provincia di Roma alle prese con il crollo degli eventi nel settore: lo sviluppo di un sito e-commerce che, con i suoi 50 mila followers su Facebook e 10 mila su Instagram, "è diventato in poco tempo un punto di riferimento per l'acquisto di calzature femminili".