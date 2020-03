Coronavirus: positiva scappa dall'ospedale a Milano, presa

Una donna di 54 anni, positiva al Coronavirus, è scappata questa mattina dal Policlinico di Milano, dove era ricoverata. E' accaduto intorno alle 7.15: la donna, italiana, era stata ospite al dormitorio comunale di Viale Ortles ed era ricoverata nel reparto dedicato, ma non è stata trovata nel suo posto letto. Iniziate le ricerche a seguito della segnalazione effettuata dallo stesso ospedale a tutte le forze in circuito, è stata rintracciata all'esterno del dormitorio di via Ortles dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano alle 8.

I militari con l'ausilio della croce oro, poco dopo, sono riusciti a fare in modo che la donna entrasse da sola nell'ambulanza per essere ricoverata. La donna sosteneva di stare bene e di non gradire il posto in cui era ricoverata dalla sera del 19 marzo. Sentito il magistrato di turno la stessa veniva denunciata ai sensi dell'art 452 del codice penale. La 64enne è stata riportata al Policlinico.