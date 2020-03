Non accenna a diminuire la progressione del contagio in provincia di Brescia dove gli ultimi dati di Ats confermano 4572 positivi e 646 deceduti, 52 morti in più rispetto a ieri. Secondo gli esperti in questi giorni si sta assistendo al picco di contagi avvenuti due settimane fa durante il fine settimana in cui vennero prese d'assalto piste da sci e località lacustri.