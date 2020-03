Da domani tutte le auto in giro per Roma saranno controllate

Verificare tutti i veicoli con specifici posti di blocco e non più solo con i normali controlli a campione effettuati fino ad oggi. È la nuova disposizione per le pattuglie della Polizia Locale del Campidoglio che sarà operativa "a partire da questo fine settimana" e "fino a nuova diversa disposizione" contenuta in delle circolari dirette ai singoli gruppi territoriali. "I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione", si legge nel testo di una dei queste circolari. Al servizio vengono assegnate, per le giornate di sabato e domenica, pattuglie per turno con orario 7-13 e 14-20. L'obiettivo del provvedimento, specifica uno dei documenti, è "di far capire a tutti che la Polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore e rispetto per i controlli certamente sì".