A Verbania è nata "Radio Quarantenna"

L’hanno chiamata “Radio Quarantenna Vb”, ed è un canale audio e video in onda da ieri sera su Facebook e su YouTube. L’idea è nata da alcune associazioni di giovani verbanesi e si è concretizzata grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e alla Politiche Giovanili del Comune piemontese.

Radio Quarantenna Vb proporrà un palinsesto quotidiano per accompagnare le giornate dei cittadini di Verbania e condividere informazioni e creatività.Uno spazio di comunità a disposizione di tutti.

Il Comune ha aperto un indirizzo email a cui è possibile inviare contenuti audio e video che, una volta selezionati, verranno caricati su Facebook e YouTube.

“Sono convinto - commenta l’Assessore Riccardo Brezza- sia davvero un modo intelligente e appassionante per continuare a far circolare arte, musica e cultura nelle nostre case in queste settimane di permanenza forzata. Sono orgoglioso del fatto che la nostra comunità si mostri creativa e protagonista anche in questa situazione di disagio e difficoltà per tutti”.