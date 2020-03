Un caldo 19 marzo annuncerà l'arrivo della primavera

La primavera è in arrivo, il calendario non sbaglia e anche le temperature che stanno iniziando a salire annunciano il cambio di stagione. Il 19 marzo, secondo i meteorologi de ilmeteo.it, sarà la giornata piu' calda della settimana. Ma occhio al colpo di coda dell'inverno. Da domenica i termometri potrebbero abbassarsi di nuovo.

Gli esperti ci dicono che sull'Italia e' arrivato l'anticiclone di primavera: una vasta area di alta pressione che garantirà giornate soleggiate e via via piu' miti. Fino a venerdi' le novita' saranno davvero poche. Il bel tempo la farà da padrone su tutte le regioni, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma a fare notizia saranno le temperature.

I valori massimi saliranno sopra le medie. I termometri al Centro-Nord saliranno fino a raggiungere e talvolta superare i 20 C su molte città. Fara' caldo a Torino, Milano, Bologna, Padova, Firenze e Roma per fare qualche esempio. E la giornata piu' calda, come si diceva, sara' giovedi' 19, la vigilia dell'equinozio di primavera.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa però che da sabato le cose cambieranno. Masse d'aria gelida provenienti dalla Russia si prepareranno a fare irruzione. Il tempo peggiorera' dalle Alpi del Triveneto verso il resto del Nord con rovesci in serata e nottata.

Domenica avverrà una violenta irruzione di venti freddi russi che provochera' oltre a un crollo delle temperature anche a una veloce fase di maltempo.