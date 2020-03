Carriere separate fra Tribunale e Promotore di giustizia, adeguamento alle strutture in osservanza delle normative internazionali, sistema giudiziario più snello, sanzioni per gli avvocati. Papa Francesco vara l’attesa riforma dell’ordinamento giudiziario vaticano per venire incontro ai tempi nuovi e alle esigenze emerse in questi anni di gravi episodi in materia penale ed amministrativa.