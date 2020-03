Una palazzina è esplosa a Seriate. C'è un morto

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in una esplosione che ha devastato una palazzina a Seriate, in provincia di Bergamo. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8,30 e sarebbe stato causato da una bombola di gas.

Esplosione in una palazzina in via Dante Alighieri a Seriate (BG) #16marzo 8:30: una donna ferita estratta dalle macerie, rinvenuto un corpo privo di vita. Squadre #usar #vigilidelfuoco al lavoro



USAR= Urban Search And Rescue pic.twitter.com/vk4XNsRzyE