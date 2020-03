Il sindaco di Lucca è ricoverato in ospedale per coronavirus

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, già in quarantena perché positivo al coronavirus, è stato ricoverato ieri sera in ospedale dopo un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute. A renderlo noto è lo stesso Primo cittadino con un post sul suo profilo Facebook.

"Il sindaco - è scritto da ieri sera sul suo profilo - ha segnalato stasera un lieve peggioramento del suo stato di salute rispetto al Covid-19. A scopo precauzionale è stato portato in ospedale dove sarà trattenuto per fare ulteriori accertamenti. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi". Tambellini era entrato in quarantena lo scorso 10 marzo dopo essere risultato positivo al tampone rimanendo a casa. Anche la giunta comunale di Lucca, in seguito al contagio, si era messa in quarantena.