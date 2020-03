 Chi è Bertolaso, l'uomo che sfida le emergenze

Non si contano le emergenze che è stato chiamato ad affrontare senza paura di dover metterci la faccia e sempre con un sorriso rassicurante sul volto, che lo ha reso familiare agli italiani: dal terremoto dell'Aquila, all'emergenza rifiuti in Campania, agli incendi boschivi, al piano straordinario come commissario per l'emergenza Sars. E ancora si è occupato della bonifica del relitto della Haven, dei Mondiali di ciclismo di Varese del 2008 ed è stato Commissario delegato per l'Emergenza incendi boschivi dal 2007 al 2010.

Coinvolto nell'inchiesta sugli appalti del G8 e' stato poi assolto "perché il fatto non sussiste". Un'altra inchiesta lo vedrà indagato per il terremoto dell'Aquiila ma anche in questo caso arriva l'assoluzione.

Adesso Guido Bertolaso, romano, classe 1950, medico chirurgo e già Direttore del Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà confrontarsi forse con la sua sfida più difficile: affiancherà infatti come consulente personale il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana, subito dopo il suo si', ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l'incarico per il quale ricevera' un compenso simbolico pari ad un euro.

"Non potevo rifiutare" ha commentato lo stesso Bertolaso. "Voglio dare una mano nella epocale battaglia contro il covid-19. La mia storia, tutta la mia vita e' stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese".