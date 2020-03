Oltre 21 mila contagi in Italia. I morti sono 1.441

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei casi e' di 21.157. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa alla Protezione Civile.

Terminati i posti negli ospedali di Brescia e Bergamo

Il momento temuto è arrivato: gli ospedali di "Bergamo e Brescia hanno fisicamente esaurito la loro capacità di accoglienza". A dirlo, questo pomeriggio in conferenza stampa in Auditorium Testori a Milano è stato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Sono quelle infatti le aree "più colpite" al momento dall'epidemia Coronavirus, con il caso "sospetto" anche di un operatore dell'Areu morto a 47 anni (il tampone non ha ancora confermato il decesso per l'infezione virale). In piena crisi anche Cremona.

Complessivamente nelle terapie intensive lombarde sono stati trattati 1064 pazienti, di cui sono stati dimessi 149, ovvero il solo 10%: il che testimonia che chi ha contratto la malattia necessita di una permanenza lunga con cure da rianimazione. Di quelli passati in Utic sono 145 i deceduti. Gallera ha poi spiegato che la Regione sta pensando di ampliare ancora la sua struttura, ricavando due piani per la cura degli infetti al San Carlo di Milano e altri reparti al Policlinico e al Niguarda, con 90-130 nuovi posti. Resta un problema il reperimento dei macchinari respiratori, per il quale l'assessore ha fatto un appello: "Se qualcuno nel mondo ce ne dà anche 30, 40 o 50 noi possiamo aprire questi altri reparti".