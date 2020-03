: Raggi vuole riaprire gli ospedali San Giacomo e Forlanini

La sindaca di Roma Virginia Raggi si schiera tra coloro che chiedono di riaprire l'Ospedale Forlanini, chiuso dal 2015 in zona Monteverde, e il San Giacomo, nella centralissima via di Ripetta, non più attivo dal 2009. "Bisogna riaprire tutti gli ospedali a Roma. Negli ultimi anni sono stati chiusi diversi ospedali storici in città, come il Forlanini o il San Giacomo. Bisogna fare il possibile per riaprirli", scrive la sindaca su Facebook rilanciando una petizione aperta su Change.org per chiedere la riapertura del Forlanini. Una ipotesi quest'ultima già bocciata dalla Regione Lazio, che sostiene servirebbero mesi se non anni per poter riaprire eventualmente l'ospedale, che si trova a due passi dallo Spallanzani e dal San Camillo.