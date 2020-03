A Genova pronta in cinque giorni la nave-ospedale per curare i contagiati

"La nave potrà essere utilizzata in molti modi: da chi viene dimesso dall'ospedale per continuare la sua convalescenza a quelle persone che non possono fare l'isolamento a casa e hanno bisogno di cure...". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Mattino5 su Canale5, in merito al traghetto Gnv che sarà trasformato in nave-ospedale: "Nel giro di cinque giorni saremo pronti ad utilizzarlo".

Il traghetto Gnv nel porto di Genova sarà la prima nave allestita in Italia per l'emergenza, dopo che nei giorni scorsi diversi politici avevano lanciato questa proposta. "Bene così, avanti tutti insieme", commenta sui social Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.