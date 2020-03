Oltre 1.250 i morti positivi al coronavirus. I casi totali sono 17.660

Sono 433 le persone denunciate tra Napoli e provincia per aver violato le disposizioni del dpcm per il contrasto della diffusione del contagio da coronavirus. I dati si riferiscono a monitoraggi effettuati nelle giornate dell'11 e del 12 marzo nell'area metropolitana di Napoli dalle forze dell'ordine, dalle Specialità della polizia di Stato e dalle Polizie municipali, in totale 3.345 persone, e sono diffusi dalla prefettura di Napoli.

"È troppo presto per sperare di vedere un cambiamento significativo", dice. "Ci vuole all'incirca una settimana per scorgere un primo segnale positivo, e 2 settimane per sperare in una frenata o rallentamento. Nel frattempo - conclude - bisogna continuare a combattere e a stringere i denti rispettando le misure restrittive".

"Non dobbiamo purtroppo stupirci se i contagi e i decessi continuano ad aumentare esponenzialmente, bisognerà aspettare ancora due settimane prima di vedere i risultati delle misure restrittive messe in atto in tutta Italia per mitigare la diffusione del coronavirus". Lo ha detto all'AGI Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano.

"Devono garantire l'operatività aeroportuale senza limitazioni le società di gestione degli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali" dispone Enac aggiungendo che "in tutti gli aeroporti verranno comunque garantite alcune attività tra cui le esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo".

Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e di carattere emergenziale. Le disposizioni del decreto sono in vigore fino al 25 marzo e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Al via una riduzione dell'offerta per i treni a lunga percorrenza. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato oggi un decreto per la riprogrammazione dell'offerta di trasporto ferroviario passeggeri. In un comunicato, si spiega che la "misura è resa necessaria dall'esigenza di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus e a tutela dei viaggiatori e dei dipendenti delle imprese ferroviarie".

"Nel settore civile - si legge nel documento - tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020 sono soppresse" e "le relative cause rinviate a nuovo ruolo" in una data "successiva al 31 maggio". Stessa situazione nel penale, dove i presidenti di sezione "individueranno, di regola, una sola udienza settimanale" per trattare i processi piu' urgenti, quali quelli su misure cautelari o in cui sono i difensori o gli imputati a farne richiesta.

Sono 9 i marchigiani deceduti nella giornata di oggi e sono 36 le vittime dall'inizio della crisi: si tratta del maggior numero di morti registrato in un solo giorno dall'inizio della crisi. I pazienti deceduti sono 7 uomini e 2 donne: gli uomini sono deceduti a San Benedetto del Tronto e la vittima aveva 81anni, Pesaro (85 anni), Marche Nord (92, 84, 72 anni), Torrette di Ancona (80 anni) e Urbino (76 anni), dove sono morte anche le due donne (89 e 94 anni). Tutti avevano patologie pregresse. Lo ha comunicato poco fa il gruppo operativo della Regione Marche che sta affrontando l'emergenza sanitaria. Trenta delle 36 vittime risiedevano nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata e 1 a Fermo

Si ferma anche Parma "Capitale della Cultura 2020"

"La situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha di fatto bloccato i progetti culturali di Parma Capitale Italiana della Cultura e azzerato l'attrattività dei nostri territori. Ad oggi, come disposto dai provvedimenti adottati, tutte le attività culturali sono sospese fino al 3 aprile e alcune di esse sono state purtroppo cancellate": lo annuncia il Comitato per Parma 2020.

"Per non disperdere il grande sforzo sin qui compiuto e l'inestimabile patrimonio di eventi messi in cantiere da decine e decine di soggetti che questo grande progetto aveva evocato - si spiega in una nota - stiamo tentando l'impossibile per riprogrammare il maggior numero di attività nella seconda meta' dell'anno o, in molti casi l'anno prossimo".

Per quanto riguarda Parma 2020 "in queste settimane spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra - stiamo prendendo contatto con tutti i responsabili dei progetti e cercheremo insieme di capire come si possa rimodulare il palinsesto di un anno che pare tuttavia gravemente compromesso, in attesa di capire se potremo essere Capitale Italiana della Cultura anche nell'anno 2021, decisione che darebbe a questa rimodulazione un respiro diverso. Siamo grati al presidente Bonaccini - conclude l'assessore - e ai sindaci Reggio Emilia e Piacenza per il loro appello per 'Parma 2021' e che l'intera Destinazione Emilia abbia quindi ancora una volta dimostrato l'unita' di intenti che continua ad esistere intorno al progetto di Capitale Italiana della Cultura".