Ricciardi: "In arrivo 200 mila mascherine dalla Cina"

"Le mascherine purtroppo mancano in tutta Europa. Alle 17 arriva un carico che ne porta 200 mila dalla Cina, pero' di fatto quello che stiamo facendo e' aumentare la produzione in tutti i paesi europei". Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e componente del comitato esecutivo dell'Oms, ospite di Agora' su Rai Tre. "Anche in Italia - ha sottolineato Ricciardi - ci saranno delle aziende che metteranno in produzione le mascherine per cercare di mobilitare tutto cio' che esiste. Il fatto e' che nel passato la produzione di queste mascherine e' stata delegata a paesi come la Cina, l'India, il Vietnam. L'Europa - ha concluso - non le produceva quasi piu', e adesso dobbiamo recuperare".