Problemi a reti e servizi: #Timdown

Reti e servizi TIM al rallentatore. Da ieri e con un peggioramento nella mattinata di oggi, si segnalano disservizi e interruzioni. Secondo la mappa di Downdetector, che aggiorna le segnalazioni in tempo reale, si stanno registrando problemi in tutte le principali città italiane, con particolare intensità in Lombardia (tra Milano e Monza), in Veneto (soprattutto a Padova) ed Emilia Romagna (tra Reggio Emilia e Modena). Forte flusso di segnalazioni arrivano anche da Torino, Roma, Perugia e Firenze.

Gli aggiornamenti

Gli utenti segnalano linee lente e, in alcuni casi, l'impossibilità di accedere ai servizi, come TIM Music. Dalle 18 di ieri, 10 marzo, il gruppo ha messo a disposizione su Twitter i profili di tre addetti all'assistenza clienti cui rivolgere domande e segnalare intoppi: @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano e @TIM4UAlessio. Stando al traffico di domande e risposte che i tre account stanno ricevendo e al fatto che l'hashtag #timdown è secondo nelle tendenze di Twitter, pare proprio che i problemi al momento non siano risolti.

Gli altri operatori

Downdetector segnala anche rallentamenti, seppur si minore entità sulla rete Vodafone (soprattutto tra Milano, Monza, Verona e Padova) e su quella di Fastweb (con segnalazioni soprattutto dalla Puglia e dalla Lombardia). Pare rientrare nell'ordinario la giornata di WindTre non ha riscontrato criticità nelle segnalazioni dei propri clienti.

La risposta di Tim

Tim precisa che la rete mobile funziona perfettamente e con volumi superiori rispetto ai giorni scorsi.

I problemi, verificatisi nella mattinata di oggi, hanno interessato soltanto la fruizione di alcune applicazioni e il web a causa di un guasto sulla rete estera in via di ripristino.