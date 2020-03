"Vietato uscire". Il sindaco di Messina prepara il coprifuoco 

"Stiamo preparando l'ordinanza che vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. Sarà prevista la chiusura di tutte le attività, pubbliche e private, sino al 3 aprile. Resteranno aperte solo le attività per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione emergenziale necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle, prendendosi le consequenziali responsabilità". Ad annunciarlo il sindaco di Messina, Cateno De Luca.