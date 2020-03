Il coronavirus non colpisce solo gli anziani, dice Gallera

Il coronavirus "non riguarda solo gli altri, non riguarda solo gli anziani, è qualcosa che puo' toccare tutti". Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Rai3 Agorà. "Il 65% delle persone in terapia intensiva ha più di 65 anni, quindi il 35% rimanente ne ha di meno. È vero che muoiono di più gli anziani, ma nel momento in cui non c'è più posto in terapia intensiva anche il 50enne è in pericolo".