Coronavirus, online sul sito del Ministero tutte le misure per le scuole

Sul sito del ministero dell'Istruzione è da disponibile la nota per le scuole con la sintesi delle misure prese nel campo dell'istruzione per la gestione dell'emergenza coronavirus e le relative indicazioni operative: dal lavoro agile, alle riunioni degli organi collegiali, la circolare illustra le disposizioni del governo e fornisce chiarimenti per dirigenti e personale.

Il testo si apre con un ringraziamento a "tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza". Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale "stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una spesso misconosciuta, ma preziosa, capacità di reagire all'emergenza", si legge in apertura della nota.

Tra i temi toccati nella circolare, la validità dell'anno scolastico, le attività di apprendimento a distanza, le prove Invalsi e le Olimpiadi e gare degli studenti, oltre alla formazione del personale e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.