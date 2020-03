Aumentano casi coronavirus in Piemonte

Salgono a 207 i casi positivi al coronavirus in Piemonte. Un trend di crescita, quello registrato nelle ultime ore, che, secondo il governatore Alberto Cirio, "fa pensare che il contenimento in atto non sia più sufficiente".

Proprio per questo il presidente del Piemonte si è rivolto al premier Conte e al Ministro della Salute Speranza perchè si consideri "un maggiore irrigidimento delle misure decise dal Governo per la nostra regione".

Di fronte alla decisa crescita di casi positivi, dal Piemonte arriva, dunque, la richiesta al Premier "di valutare con estrema urgenza, anche attraverso l’analisi del Comitato scientifico nazionale, la possibilità di misure più restrittive che possano proteggere la popolazione e contenere maggiormente l’espansione del virus”.