Coronavirus: Viminale, stop scuole fino al 5 aprile è una fake news

"Non corrisponde al vero la notizia della chiusura fino al 5 aprile prossimo di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte". Lo si legge in una nota del Viminale nella quale si sottolinea che "nessuna notizia in tal senso è stata pubblicata sul sito istituzionale www.interno.gov.it".

Sulle scuole, attualmente chiuse fino al 15 marzo, il Governo farà "un aggiornamento" prima di quella data. "Cercheremo di evitare che si crei un clima di incertezza, quindi prima del termine torneremo a fare un aggiornamento. Non so dire ora cosa si deciderà" ha affermato oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte