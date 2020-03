Dall'Oms solidarietà a Milano: "Solo insieme possiamo battere il Covid-19"

"Siamo con Milano e con tutta l'Italia. Come comunità internazionale dobbiamo stare vicino ai milanesi in questo momento difficile e mostrare la nostra solidarietà. Solo insieme possiamo battere il Covid-19".

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ha scritto su Twitter, riferendosi all'emergenza sanitaria che sta affrontando il Paese, e in n particolare la Lombardia. Non è tardata la replica del sindaco Giuseppe Sala, sempre attraverso i social.

Su Facebook ha scritto: "Grazie al direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus per le sue parole di sostegno. La nostra città sta reagendo a questa situazione con il grande senso di responsabilità e di comunità che le è proprio. Avanti! #forzamilano".

I numeri del contagio da coronavirus in Lombardia continuano a crescere. Come ha detto l'assessore al welfare della Regione, Giulio Gallera, i decessi per coronavirus in Lombardia sono saliti a 135, con 37 nuovi morti nella giornata di oggi, 6 marzo, rispetto ai 98 di ieri. I positivi sono 2612, cioè 361 in piu' rispetto ai 2251 di ieri, con un +16%.