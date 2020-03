3.858 casi di coronavirus in Italia. Mattarella: "Supereremo questi giorni"

È stato confermato il secondo caso di persona infetta da Covid-19. Il secondo test effettuato presso l'Istituto Spallanzani di Roma ha confermato che l'uomo ricoverato da ieri presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano e' infetto da coronavirus.L'Azienda sanitaria rende noto che in Alto Adige le persone in isolamento domiciliare sono 125.

"Siamo convinti che aumentare il carico fiscale per coprire il costo del pacchetto di emergenza in questa fase potrebbe aumentare i rischi al ribasso per l'economia italiana e danneggiare il clima di fiducia in un momento molto delicato". È quanto si legge nella lettera inviata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, e al commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, con la quale si illustra la decisione di proporre al Parlamento una relazione per l'autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico autorizzato con la Nadef 2019.

Il coronavirus "ha improvvisamente colpito l'Italia molto duramente nelle ultime due settimane", scrive Gualtieri, "il governo e le autorità regionali hanno dato priorità alla protezione della salute dei cittadini bloccando i focolai di infezione e mettendo in atto una serie di misure preventive che colpiscono più ampie regioni e, per alcuni aspetti, l'intero Paese", sottolinea Gualtieri ricordando che il governo ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università del Paese fino al 15 marzo.

Scuole e università chiuse anche nella Repubblica di San Marino fino al 15 marzo. Lo ha annunciato il Governo locale in una conferenza stampa. "Nel decreto - è stato aggiunto - prevediamo la possibilità di requisire edifici privati se l'emergenza Covid-19 dovesse portare a una carenza di posti letto in ospedale".

Una donna di 87 anni, deceduta presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Roma, è "risultata positiva al COVID-19 al primo test effettuato presso l'Istituto Spallanzani ed in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS)". In una nota l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata "precisa che la paziente di 87 anni era cardiopatica e ha avuto una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria. È quindi possibile affermare, stante il complesso quadro clinico, che la donna sia deceduta 'CON' il COVID-19 e non a causa dello stesso. La donna era ricoverata presso l'A.O. San Giovanni dal 17 gennaio. Sono stati individuati i contatti all'interno dell'ospedale - aggiunge la nota - tutti asintomatici, ed è in corso la verifica da parte della Asl Roma 1 sulle visite e i contatti esterni per il completamento dell'indagine epidemiologica".

Borrelli: nessuna criticità sul reperimento di posti letto

"Non ci sono al momento criticità nel reperimento di posti letto nelle strutture ospedaliere. Consip farà una call molto breve per reperire quello che e' utile per le nostre unità di terapia intensiva". Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18, facendo cenno alla Cross, la centrale remota di soccorso sanitario: "Quando in una regione si esauriscono i posti in rianimazione non si lasciano morire le persone, ci si attiva, e la centrale trova posti letto di rianimazione nei nosocomi delle regioni limitrofe. Non è stata ancora mai attivata, fu impiegata per il terremoto del centro Italia".

"Ho parlato con il prefetto della zona di San Marco in Lamis. Si è trattato di una situazione che è sotto controllo dove le persone che hanno avuto il contato con la persona deceduta sono state messe in isolamento. Non rileviamo esigenze di fare chiusure della zona o altre attività", ha poi aggiunto il capo della Protezione Civile parlando del caso di una contagiato a San Marco in Lamis, comune del Gargano, la cui positività a coronavirus è emersa dopo che si sono tenute le esequie alle quali hanno partecipato quasi 300 persone.