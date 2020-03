Un magistrato di Milano è positivo al coronavirus

Un magistrato del Palazzo di Giustizia di Milano è risultato positivo al test del coronavirus. A quanto apprende l'AGI, è ricoverato all'ospedale Sacco in buone condizioni assieme alla moglie, anche lei positiva.

Intanto si ferma la giustizia a Lodi, una delle cittadine più toccate dall'emergenza Covid-19. Con decreto legge, sono rinviate le udienze civili e penali a data successiva al 31 marzo. Quanto ai procedimenti civili, vengono previste alcune eccezioni indicate nel testo normativo, tra cui le cause relative ai minori, agli alimenti, ai procedimenti cautelari e, in genere, "le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un pregiudizio alle parti". In ambito penale, le eccezioni riguardano le convalide e i fermi di detenuti e i procedimenti che presentano "caratteri di urgenza" e che coinvolgono i minorenni.

Positivo un dipendente Rai, ricoverato allo Spallanzani Rai rende noto che e' stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell'azienda. Il dipendente è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. L'uomo, informa la Rai, è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni. L'Azienda è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall'epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si e' trovato nei pressi delle aree rosse e gialle.

Cinque nuovi casi dal Belgio, tutti provenienti dal Nord Italia Il ministero della Salute in Belgio ha annunciato 5 nuovi casi di infezione da Coronavirus nel paese, che portano il totale delle persone contagiate a 13. Tutti i nuovi casi riguardano persone tornate recentemente da un viaggio nel Nord Italia. I pazienti presentano sintomi moderati come febbre, raffreddore o tosse. Due pazienti risiedono nelle Fiandre, uno a Bruxelles e altri due in Vallonia. Il laboratorio di riferimento della Kuleuven ha effettuato 243 test nel corso della notte.

Raggi: "A Roma la situazione è sotto controllo" "Dobbiamo seguire quello che dicono il Governo e la Regione Lazio che sono le autorità sanitarie preposte, in questo momento stanno cercando di fare un lavoro unitario in tutto il Paese. Noi ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni di Governo e Regione. In questo momento ci dicono che hanno la situazione sotto controllo, sono loro che ne hanno il polso e noi ci adeguiamo: questo questo deve fare un ente locale". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della inaugurazione di una area giochi nel parco di Tor Fiscale, interpellata in materia di prevenzione del coronavirus.

Papa Francesco è negativo al coronavirus Papa Francesco, colpito da un raffreddore, "si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone, risultato ovviamente negativo. 'È solo una lieve indisposizione'". Lo scrive il quotidiano 'Il Messaggero' che parla anche di un Vaticano "desolatamente vuoto e perfino un po' orfano delle folle compatte di turisti". Mercoledì sera Papa Francesco "ha fatto ritorno a Santa Marta dopo una intera giornata trascorsa al vento di tramontana di piazza San Pietro e alla processione dell'Aventino, ha cominciato ad accusare i classici sintomi del raffreddamento. Tosse qualche linea di febbre, ma di gola, brividi", scrive il quotidiano che sottolinea: "I suoi medici sono immediatamente intervenuti per i controlli del caso. Naturalmente gli è stato fatto anche il tampone per vedere se fosse coronavirus ma l'esito è stato fortunatamente negativo, così il Papa ha continuato la sua attività alleggerendola di parecchio, lasciandosi solo gli incontri mattutini a Santa Marta. Ha dovuto pero' rinunciare anche alla settimana ad Ariccia, alla casa del Divin Maestro, dove per sette giorni tutta la curia è in ritiro spirituale".