Coronavirus: Borrelli, oltre 2000 casi di contagio, 52 i deceduti

Sono 2036 i casi complessivi di contagio da coronavirus in Italia: 1835 gli attuali positivi, 149 i guariti dimessi e 52 i deceduti. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. I tamponi effettuati sono stati 23.345. "Il totale dei contagiati (e attualmente positivi, ndr) per il coronavirus e quindi malati è di 1835 persone.

"Sono 18 le persone decedute oggi, di queste 15 sono morte in Lombardia e 3 in Emilia Romagna. Sono 52 le persone decedute in totale" ha spiegato il capo della Protezione Civile. Confortante inoltre, ha detto Borrelli, che per il 50% dei casi di contagio si tratta di asintomatici, per il 40% di persone con sintomi e per il 10% di persone in terapia intensiva".