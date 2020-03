Esplodono tre buste a Roma, tre ferite

Tre buste con all'interno materiale esplosivo sono esplose nelle ultime ore a Roma. La prima esplosione è avvenuta a mezzanotte al centro Smistamento Poste di via Cappannini, a Fiumicino. A rimanere ferita una donna. Alle 18.30 di oggi un'altra busta è esplosa in via Piagge, a Nuovo Salario. Anche in questo caso è rimasta ferita una donna. Infine, alle 19.15 in via Fusco, alla Balduina, una terza busta è esplosa ferendo alle mani e al viso un'altra donna. Le tre non sono in gravi condizioni. Sui casi indagano polizia e carabinieri.