Diario della quarantena da Codogno, settimo giorno

Cielo basso, aria che punge, una pioggia sottile che si infila nel nostro sabato di noia. Oggi la quarantena è davvero insopportabile, un cappio che ci spinge a barricarci in casa. Come dice mia moglie, siamo dentro la serie 'Walking dead' dove un'epidemia trasforma in zombie gli esseri umani. Più ancora di noi, i 'morti viventi' sono i baristi, i titolari di negozi di abbigliamento, i commercianti in genere che stamattina incontrano il sindaco, Francesco Passerini, nella piazza del paese. Lui li spinge a stringere i denti, ma loro, all'idea di un'altra settimana di chiusura, sono disperati. Addirittura, minacciano di alzare la saracinesca in segno di protesta. Come non capirli?

Ho la sensazione di stare in una città-carcere, dove l'unico davvero contento è Ugo, il nostro cane, mai stato così coccolato da tutti. Moglie e figlia provano a tirare su la giornata. Si mettono a ballare hip-hop, fanno andare a tutto volume la musica dance. L'attesa fa accumulare domande. Quando riandremo al cinema a Piacenza? I bambini chiedono 'quando rimangeremo il panino al fast food'? Se l'Esselunga consegna la spesa a a casa, perché non può anche Amazon?

Esco un po' in macchina, le strade sono desolate come a Ferragosto, in più colpite dalla tristezza di questo cielo. Con mia moglie parliamo di quando riapriranno le scuole, il 9 marzo. Lei ha paura, io meno; penso che con la certezza che i bimbi siano sani si possa stare tranquilli. Certo, la certezza chi ce la dà? Ogni prospettiva mi genera dubbi, spero che i politici siano in grado di essere più lucidi di noi. Oggi, settimo giorno di isolamento senza nemmeno la luce del sole, camminiamo tra pensieri scuri.

Prima puntata

Seconda puntata

Terza puntata

Quarta puntata

Quinta puntata

Sesta puntata