Hanno aggredito la figlia di Antoci. "Gesto terribile, lo Stato reagisca"

Intimidazione nei confronti di una delle figlie dell'ex presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che nel maggio 2016 è scampato a un attentato della mafia dei pascoli. La ragazza che si trovava con alcune amiche in una pizzeria di Acquedolci, in provincia di Messina, è stata avvicinata alle spalle da un giovane di circa 25 anni che l'ha apostrofata in malo modo, insultando il padre.

La giovane, molto scossa da quanto accaduto, si è subito allontanata dal locale e sull'episodio sono in corso indagini. "E' un atto di una gravità inaudita, sono frastornato.

Non è giusto per la mia famiglia con quello che ha vissuto e che stiamo continuando a vivere. Per me è una giornata terribile", dice Giuseppe Antoci all'AGI. "Sono certo - ha aggiunto - che le forze dell'ordine e la magistratura faranno il loro lavoro e che assicureranno alla giustizia questa persona".