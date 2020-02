L'organizzazione Onu ricorda che il virus è letale solo nel 3% dei casi. Il Salone del Mobile rinviato di due mesi. In Italia oltre 320 contagi e 11 morti risultati infetti. Primi casi in Algeria e Brasile, entrambi legati ai focolai italiani. Nuovo tonfo dei mercati finanziari. Contagiato il primo militare Usa in Corea del Sud, dove i morti sono 12.