"Tampone positivo in Campania", scrive il presidente De Luca

"Abbiamo inviato allo Spallanzani di Roma il test di un caso probabile. La notizia, ovviamente, definitiva ci sarà data da Roma, dal ministero della Salute, come abbiamo deciso di fare. Quindi, c'è un tampone che è stato inviato e, forse un altro caso, per cui attenderemo nelle prossime ore o nei prossimi minuti, la valutazione definitiva del ministero della Salute se cioé sia effettivamente un positivo che abbiamo riscontrato", dice poi De Luca, al termine della riunione a Napoli con i sindaci campani per fare il punto sul coronavirus.