Trovata con il collare conficcato nel collo, salvata una cagnolina ad Anzio

Legata ad una catena lunga appena un metro e mezzo con un collare in acciaio talmente stretto che le si era conficcato nella carne insieme a un filo elettrico. E' stata trovata così una cagnolina dalle guardie zoofile di OIPA Roma, nel cortile di una abitazione ad Anzio, sul litorale.

Il personale è giunto sul posto a seguito di una segnalazione ed ha trovato l'animale in un gravissimo stato di deperimento. La cagnolina, una taglia media di un paio d'anni, non aveva cibo e acqua, niente riparo e per cuccia, solo una vecchia valigia.

Le guardie hanno quindi trasportato d'urgenza il cane, ribattezzata Nerina, presso una clinica veterinaria del posto dove è stata sedata per estrarre il collare. Sottoposta a terapia antibiotica, è ora in via di guarigione.

Nerina, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL Roma 6, è stata posta sotto sequestro penale presso il canile sanitario. Gli agenti zoofili dell'OIPA capitolina hanno denunciato il proprietario del cane all'Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali e gli hanno contestato anche numerose violazioni amministrative con sanzioni per 1.500 euro. Una volta guarita, Nerina potrà essere data in affidamento e poi in adozione per iniziare finalmente una nuova vita.