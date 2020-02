Il bilancio aggiornato dei contagi da coronavirus in Italia

I contagiati da coronavirus in Italia sono 283 - 54 in più rispetto a ieri - e i morti sono stati finora 7. Lo ha comunicato il capo della protezione Civile, Angelo Borrelli, comunicando il bilancio.

Una sola persona è guarita: il ricercatore ricoverati a Roma, dove restano allo Spallanzani gli altri due casi: i due cittadini cinesi che sono stati i primi casi registrati in Italia.

Questa la situazione nel dettaglio: in Lombardia ci sono 212 casi; in Veneto 38; in Emilia 23; in Trentino 1, in Piemonte 3, in Toscana 2, nel Lazio 3 e in Sicilia 1.