Positiva al coronavirus una paziente oncologica morta a Cremona

È risultata positiva al coronavirus una paziente oncologica ricoverata a Cremona. Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Si trattava di "una signora anziana", ha spiegato Gallera, "era ricoverata da qualche giorno, le avevano fatto il tampone e sapevano già che aveva il coronavirus".

Sono 112 le persone colpite da coronavirus in Lombardia, di cui 17 ricoverati in terapia intensiva, ha aggiunto Gallera, "ad oggi abbiamo processato piu' di 800 tamponi, 112 soggetti positivi, c'è una media del 12% di soggetti positivi. Solo 17 sono in terapia intensiva, 53 ricoverati in ospedale" e un'altra metà di pazienti a casa".

Sono così tre i morti in Italia per coronavirus. Oppure, sarebbe meglio dire, "con" il coronavirus. Nel senso che di nessuno c'è la certezza che sia stato il virus nato in Cina a uccidere. Il primo caso reso pubblico, un pensionato di 77 anni di Vo' Euganeo, era già ricoverato da oltre dieci giorni all'ospedale di Schiavonia, nel Padovano, per precedenti patologie, quando è morto il 21 febbraio. Mentre il secondo decesso annunciato in realtà risale a prima: un'altra pensionata, 77 anni anche lei, è stata trovata morta il 22 febbraio nella sua casa di Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Solo post mortem è stato fatto il test, risultato positivo, ma anche lei aveva patologie pregresse. La Regione Veneto ha annunciato comunque un'autopsia per chiarire le cause del decesso. Stesso discorso per la terza vittima, annunciata oggi dalla Regione Lombardia. Si tratta anche in questo caso di una donna anziana, ricoverata in oncologia, quindi anche lei con una situazione già seria.