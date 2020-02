Secondo caso di coronavirus nel Milanese

Il presunto "paziente zero" non ha mai contratto la malattia. Consiglio dei ministri straordinario Sono 66 le persone infette tra cui due morti e uno guarito. I casi in Lombardia sono 47, in Veneto 12. Ufficialmente guarito il ricercatore rimpatriato da Wuhan. Il comune di Codogno verso l'isolamento. Lombardia e Veneto chiudono le Università. In quarantena alla Cecchignola i 19 croceristi della Diamond Princess