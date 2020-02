Salgono a 46 i contagi in Lombardia, un caso nel Milanese

Sono salite a 46 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia. Di queste, uno è residente a Sesto San Giovanni (Milano) ed è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele. Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sta presiedendo, insieme all'assessore al Welfare, Giulio Gallera, l'Unità di crisi e che, in mattinata, ha partecipato ad un vertice in video conferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.