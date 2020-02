Si tratta di uno dei due anziani risultati positivi in Veneto. Altri quindici casi in Lombardia. In prognosi riservata uomo di 38 anni a Codogno, infettata anche sua moglie incinta di 8 mesi. Il presunto 'paziente zero', che avrebbe diffuso il contagio, è risultato negativo al test. Conte invita a evitare gli allarmismi: "Per ora nessuna sospensione di Schenghen"