Turista trovata morta in albergo a Firenze, non si esclude l'omicidio

Una donna di 50 anni, probabilmente una turista, è stata trovata morta in una camera d'albergo in via San Zanobi, nel centro di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il reparto scientifico per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella del delitto. La 50enne alloggiava in camera con un uomo, che per ora risulta scomparso. Il corpo è stato trovato da una dipendente dell'albergo.​