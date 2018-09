Malore in piscina per il chitarrista dei Negramaro, operato d'urgenza

Incidente in piscina per il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale. Il musicista 37enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'incidente è accaduto nell'abitazione di Spedicato, in un paese a pochi chilometri da Lecce: avrebbe battuto la testa dopo essere caduto, non è chiaro se perché era scivolato a a causa di un malore. E' stata la moglie, che lo ha trovato privo di sensi, a chiedere l'intervento del 118.

