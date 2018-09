Un ragazzino è morto a 15 anni per farsi un selfie sul tetto di un centro commerciale

(Facebook) Il centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto nella condotta di aerazione del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 22 di sabato, l'adolescente si era arrampicato per gioco sul tetto della struttura insieme ad alcuni coetanei. Quando i ragazzi sono stati individuati dal servizio di vigilanza, forse hanno tentato di scappare, e uno di loro è precipitato in una condotta di areazione, la cui bocca di apertura era proprio sul tetto.

L'incidente

Il ragazzo è precipitato per oltre 25 metri. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco del nucleo Saf che si sono calati con una manovra estremamente complicata nello stesso condotto e lo hanno recuperato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in ospedale, al Niguarda, dove è deceduto nonostante i disperati tentativi dei medici per rianimarlo.

Allertati anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Sulla vicenda la magistratura ha aperto un'inchiesta per capire come sia stato possibile che quei ragazzi siano riusciti a sfuggire ai controlli e a raggiungere il tetto del centro commerciale.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto hanno appreso gli inquirenti, i ragazzini avevano scavalcato cancelli e recinzioni ed erano arrivati sul punto più alto del centro commerciale, sopra il cinema Skyline: tutto per immortalare con un selfie la conquista del tetto. È la prima ricostruzione fatta dalla polizia di Sesto San Giovanni. Il giovane è precipitato tentando di scappare dalla vigilanza, che aveva scoperto il gruppo. Circa 40 metri l'altezza della condotta: un volo che non ha lasciato scampo al ragazzino. Quando i vigili del fuoco, dopo una lunga operazione, sono riusciti a recuperarlo aveva già perso i sensi.

