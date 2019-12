Un morto e decine di intossicati a un pranzo natalizio in Ciociaria

it.wikipedia.org



Un pensionato morto e decine di persone ricoverate in ospedale a Frosinone per una sospetta intossicazione alimentare. È accaduto a Ripi, paese dell'alta Ciociaria dove i partecipanti al pranzo organizzato dall'amministrazione comunale hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sossio Celli, 87 anni, padre dell'ex sindaco di Ripi, è la vittima. Il pranzo organizzato come ogni anno in occasione delle feste di Natale è stato preparato da una ditta di catering. Sull'episodio stanno indagando carabinieri ed Asl.

"Come ogni anno - riporta il quotidiano Ciociaria Oggi - l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Contrade Ripane e il centro sociale Zio Nino, ha organizzato il pranzo nella palestra comunale. Circa 300 invitati con il servizio di catering affidato a un operatore ripano, fra quelli che hanno risposto alla gara. Domenica il pranzo si è svolto in tranquillità e allegria, sono stati serviti due primi, un secondo, contorno, macedonia, panettone e spumante.

Dalle prime ore di lunedì sono arrivate diverse segnalazioni di malori, almeno una trentina di ospiti ha accusato dissenteria, crampi alla pancia, nausea. Alcuni si sono recati al pronto soccorso e, tra questi, anche l'anziano padre di Celli che è stato ricoverato e, purtroppo, nel tardo pomeriggio di ieri è deceduto. È da chiarire se ci sia una correlazione tra il decesso e il pranzo. L'ex sindaco Celli e i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti per fare luce sulla morte dell'anziano. Nel frattempo, il sindaco Piero Sementilli, anche lui presente al pranzo, si è immediatamente attivato, scrivendo al ristoratore per chiedere chiarimenti circa il cibo servito.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it