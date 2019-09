Oltre agli stuzzicadenti Samurai a Enzo Lotti si devono anche i cotton fioc

Fu l'imprenditore mantovano, morto ieri a Borgo Trento (87 anni), a importare in Italia o a produrre su vasta scala alcuni tra i più diffusi prodotti per l'igiene personale, creando un colosso da 57 milioni di fatturato ed esportazioni in tutto il mondo