Addio a Enzo Boschi. Il suo ultimo post per Agi sul pericolo tsunami nel Mediterraneo

Enzo Boschi, per 12 anni direttore del'Istituto nazionale di Geofisica, è morto a Bologna a 76 anni.

Dopo aver proseguito gli studi in Inghilterra, Francia e Stati Uniti era stato nominato professore ordinario di Sismologia all'Università di Bologna nel 1975. Dal 1982 era socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dal 1983 faceva parte della Sezione Sismica della Commissione 'Grandi Rischi' dell'allora ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

Nel 1988 era stato nominato presidente della commissione per la prevenzione dai disastri naturali del ministero dei Lavori Pubblici. Nel 1989 presidente del Consiglio Nazionale Geofisico (Conag) del ministero per l'Università e la ricerca.

Dal 1999 al 2011 è stato presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'ente italiano che, fra le altre attività, gestisce la rete di controllo sui fenomeni sismici e vulcanici, e ha organizzato il monitoraggio di tutti i vulcani attivi italiani.

La memoria è uno strumento utile se l’uomo la usa con assoluta efficacia. Se cioè usiamo il ricordo degli eventi del passato per capire come funziona l’ambiente in cui viviamo e i rischi a cui siamo quotidianamente esposti